В Google 23 июля появился яркий дудл - изображение первой фантастической повести братьев Стругацких, которая была написана 60 лет назад и получила название "Страна багровых туч".

Что изображено на дудле?

На дудле пользователи сети видят раскрытую книгу, из которой появляется рисунок с астронавтом и вездеходом. Человек ступает на поверхность планеты Венеры, чтобы исследовать ее.

В книге братья Стругацкие рассказывается об экспедиции на планету Венера, которую жители Земли совершили в конце XX века. Существует мнение, что писатели взялись за написание повести, когда захотели разрушить миф о том, что в СССР нет качественной фантастики.

В основе сюжета писателей лежит гипотеза о возможности существования жизни на Венере. Якобы у планеты также есть спутник - Венита. Но это всего лишь задумка авторов, ведь спутника у Венеры нет, а условия для жизни на планете непригодны - здесь нет кислорода, планета раскалена до +475°С, а давление на Венере - 93 атмосфер. При этом солнечные сутки длятся здесь 116 земных суток.

Впрочем, в момент написания книги, про условия на планете не было известно, что оставляло фантастам достаточно места для художественного маневра. Планета постоянно прикрыта облаками, поэтому разглядеть ее с помощью оптического телескопа невозможно. Многие советские ученые могли лишь догадываться, что условия на Венере приближенные к тем, которые существуют на Земле (атмосфера, кислород, вода, животные), ведь Венера соседствует с Землей. Однако это оказалось не так.

Несмотря на свой жанр роман стал событием в литературе и совсем скоро его признали одним из лучших фантастических произведений. Сами Стругацкие невзлюбили свое произведение. Борис Стругацкий говорил о первом романе, как о прогрессивном явлении, но со временем стал считать сюжет книги безнадежно устаревшим.

Выпуск книги откладывался из-за цензуры

Книга была выпущена в 1959 году в издательстве Детгиз - на несколько лет позже предполагаемого срока из-за цензуры. В романе заменили национальности, фамилии и имена главных героев, которые совпадали с политиками времен СССР. Так, герой Быков в романе предстает в качестве инженера, а не капитана бронетанковых войск, как задумывалось изначально.

Для своей первой фантастической повести писатели использовали аббревиатуру СБТ. Известно, что братья Стругацкие готовили сценарий на "Страну багровых туч", но он не сохранился. Книга стала не единственным популярным произведением Стругацких. Так, писателей узнают по книгам: "Трудно быть богом", "Гадкие лебеди", "Обитаемый остров", а также "Понедельник начинается в субботу".

Отметим, что Google часто отмечает важные события и даты анимационными дудлами. Так, 21 июля, Google посвятил дудл 50-летию высадки человека на Луну.