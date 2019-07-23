На выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №14 (Винницкая область) победила кандидат от партии "Слуга народа" Ирина Борзова. Об этом свидетельствует информация на сайте ЦИК.

В Раде VIII созыва этот округ представлял Иван Мельничук от "Блока Петра Порошенко". Он баллотировался вновь от "Европейской солидарности", но получил всего 12,78%, тогда как Борзова - 30,09%.

Как ранее уже сообщала "Страна", победившая на округе Ирина - супруга Сергея Борзова, врио главы Государственного управления делами (ДУСя). Помимо этого, он является фигурантом дела НАБУ о злоупотреблении служебным положением при покупке квартиры, но, несмотря на это, был назначен Зеленским.

Отец Ирины Борзовой Наум Баруля, по данным СМИ, раньше был директором компании "АМИК" и правой рукой ведущего КВН Александра Маслякова. Со скандалом он разошелся с Масляковым и сейчас руководит "Лигой Смеха" Зеленского.

Самой Борзовой принадлежит ресторанный бизнес в Судаке, который она, по данным "Честно", переоформила согласно требованиям российского законодательства.

Фото: 20 хвилин

Скриншот: cvk.gov.ua

Напомним, всего мажоритарщики от партии "Слуга народа" по итогам выборов получили около 130 мандатов в Верховной Раде. Это лучший результат среди всех политсил. На втором месте - самовыдвиженцы, а на третьем - "Оппозиционная платформа".

Также мы публиковали полный список кандидатов, которые проходят в Раду по мажоритарке.

Таким образом, партия "Слуга народа", набирающая около 43% в многомандатном избирательном округе, готовится к единоличному правлению в стране.