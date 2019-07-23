В Запорожье 29-летний свадебный фотограф и представитель партии "Слуга народа" Сергей Штепа победил на округе №77 и теперь проходит в Верховную Раду.

Кандидат-новичок обошел народного депутата четырех созывов и совладельца машиностроительного завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. После подсчета 100% бюллетеней у Штепы - 44,22% голосов, у Богуслаева - 31,5%.

"Страна" уже публиковала полный список тех, кто проходит в Раду по мажоритарке. Также мы собрали информацию о том, кто такой Сергей Штепа, внезапно победивший в Запорожье.

Что известно о Сергее Штепе

В краткой биографической справке на сайте ЦИК говорится, что Сергей Штепа временно не работает. Этот кандидат от "Слуги народа" известен в Запорожье, как свадебный фотограф. В резюме, размещенном на специализированных свадебный сайтах, Сергей Штепа сообщает, что снимает свадьбы уже более 7 лет, создал свою фотошколу в Запорожье, участвовал в организации выставок.

Ценник на его работы был таким: свадебная фотосъемка 8 500 - 12 тыс грн; фотосъемка Love Story - 1 600-1900 грн; час выездной съемки или час работы в студии - 1 600 - 1900 грн.

Фото из портфолио Сергея Штепы/zp.wedpro.com.ua

Работал кандидат и над фото в стиле ню.

Сергей Штепа изучал издательское дело и редактирование в Запорожском национальном университете. В интервью фотограф Штепа рассказывал, что в свободное время писал для компьютерных и IT-изданий. Например, в их числе был российский журнал "Лучшие компьютерные игры", журнал "Мой Компьютер Игровой". Там статьи Штепы начали публиковать, когда ему было 16-17 лет.

Также он писал в ЖЖ под ником Сир, в основном об играх. За свои обзоры попал в статьи неформальной интернет-энциклопедии Луркоморье, где его назвали "ярчайшим представителем игрожур-богемы", который "прославился своими неграмотными и оттого смешными словесными конструкциями, а также невероятной серьезностью, самоуверенностью и гордостью за производимые им тексты".

Пользователи даже начали собирать цитаты Сира, когда он писал обзоры, например такие: "...ветер срывает деревья с корнями...", "Fallout 2 я прошел трижды, а, если быть точнее, дважды и один раз – наполовину", "Так что у меня развито творческое мышление и я креативщик. В отличие от сами-знаете-кого", "Снова опрос. Какой у кого рост? Я низкий. 1.73 м было 2 недели назад…", "А если различным зажравшимся идиотам, которые не понимают, что я не могу позволить себе даже один раз в день купить мороженое или пачку чипсов, не дойдет, что у меня действительно есть проблемы и я действительно работаю, то я ничего поделать не могу", "Скоро выборы… Дайте мне крепкую веревку, хороший стул и твердый потолок, на который можно повешать веревку! Дайте!"

Выборы в парламент

В соцсетях Штепа представлен в Facebook. Аккаунты ВКонтакте и Инстаграм - удалены

Свою страницу в Facebook Штепа сделал предвыборной площадкой. Например, там он опубликовал ролик, в котором довольно размыто изложил, с чем идет на выборы: поддерживать инициативы президента Владимира Зеленского, отменить депутатскую неприкосновенность, уничтожить коррупцию и "олигархические монополии".

На 77-м округе он пообещал развивать инфраструктуру, ремонтировать школы, дороги и детские площадки.

"Я честно прошел отбор в "Слугу народа". За мной нет влиятельных родителей и богатых спонсоров", - сообщал он в промо-ролике перед выборами.

Судя по соцсетям, Штепа активно встречался с жителями своего округа и с работниками некоторых предприятий. Фотоотчеты можно найти на его странице.

Фото: facebook.com/shtepasergei

Также Сергей Штепа писал в Facebook, что в кулуарах самого крупного завода округа, то есть "Мотор Сичи", к которому имеет отношение его главный оппонент, работникам говорили не голосовать за него "представляя, как ограниченную личность, способную только нажимать на кнопку фотоаппарата". И напоминал, что в числе его заслуг - опыт в журналистике, преподавании, организации культурных мероприятий, в том числе благотворительных.

"Я помогал многим молодым фотографам найти клиентов, начать свой творческий путь и развиваться", - сообщал Штепа.

После того, как ЦИК подсчитал 100% бюллетеней, Штепа написал: "Передаю всем привет от "подсадной утки", "технического кандидата" и "свадебного фотографа, которого поставили, чтобы слить округ" и прикрепил скрин с результатами голосования 21 июля.