Инну Чурикова находится дома в окружении близких дома и чувствует себя замечательно. Ранее во время одной из театральных постановок Инна Михайловна оступилась и упала со сцены. Прибывшие на место медики госпитализировали актрису в Институт Склифосовского.

На следующий день муж актрисы Глеб Панфилов заявил журналистам, что супруге стало лучше. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает СтарХит. "Все в порядке, я дома. Чувствую себя прекрасно. Спасибо большое за беспокойство", - бодрым голосом ответила она в отдельном комментарии журналистам.

Звезда поблагодарила поклонников и в социальной сети. "Хорошо быть дома! Спасибо за поддержку, дорогие друзья. Теперь долгожданный отдых с моими родными", - написала она. Инна Чурикова не раз получала травмы. Так, несколько лет назад она ломала обе руки.

Инна Михайловна продолжает играть в спектаклях, несмотря на почтенный возраст. Пик популярности Чуриковой пришелся на 70-е годы. Тогда она много работала и порой жертвовала временем, отнимая его у самых близких. "Представляете, я уходила на репетицию, а в дверях стояли двое мужчин: один взрослый, другой поменьше. Муж и ребенок (сын Иван. - прим. ред.) смотрели на меня так, будто я шла на свидание с другими", - вспоминала артистка.

Но актриса выдержала нелегкое испытание славой: с мужем, кинорежиссером Глебом Панфиловым, она живет уже около полувека. Оба стали друг другу надежной опорой. "Еще во время первого разговора я поняла, что это тот человек, которого полюблю на всю жизнь", - говорила Инна Михайловна о супруге.

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