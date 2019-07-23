В ночь с понедельника на вторник столичные патрульные остановили троллейбус, после того как водитель маршрута №94н проехал на красный сигнал светофора. Правоохранители заподозрили, что он находится в состоянии опьянения, передает Информатор.

Как рассказали полицейские, водитель совершал поворот на красный свет и во время общения вел себя странно. У него были замечены признаки наркотического опьянения.

По словам мужчины, последние 20 лет он не пьет, зато употребляет марихуану. Он отметил, что последний раз курил наркотик несколько дней назад. При этом, патрульные предложили водителю сдать анализ у врача-нарколога. Мужчина отказался и аргументировал это тем, что он не может оставить на улице троллейбус.

В итоге на водителя был составлен протокол по статье "управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов", забрали права и выдали временные. Дальнейшая судьба мужчины будет решаться в суде.

Фото: kiev.informator.ua

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