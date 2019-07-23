Нардепы, которые инициировали законопроекты о притеснениях свободы слова и проявляли враждебность к журналистам, не проходят в Верховную Раду по результатам выборов. Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.

Согласно данным, обнародованным ЦИК, народные депутаты Иван Винник, Сергей Пашинский и Олег Барна проиграли выборы в одномандатных округах, а Татьяна Чорновол и Игорь Лапин не проходят в парламент из-за низкой поддержку списка партии "Европейская солидарность". В НСЖУ подчеркивают, что каждый из названных 5 народных депутатов неоднократно критиковался медийным сообществом.

"Блокировка сайтов без суда, гигантские штрафы и уголовная ответственность за журналистскую деятельность, иски на расследователей и прямая травля журналистов - это наши претензии к нардепам "врагам прессы". Только общественный резонанс и сопротивление журналистского сообщества помешали принятию драконовских законов, которые еще год назад настойчиво проталкивались в Верховной Раде. Нынешние результаты голосования свидетельствуют, что избиратели не поддерживают политиков, которые воюют со СМИ", - сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Он напомнил, что народные депутаты Иван Винник и Татьяна Чорновол, члены парламентского Комитета по национальной безопасности и обороны, являются авторами законопроекта №6688 по "противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере", предусматривающий блокирование информационных ресурсов без решения суда.

Также нардепы являются соавторами проекта закона №9275 "по защите информационного пространства", которым предлагается применять санкции в отношении украинских СМИ и считать элементами терроризма предоставления террористическим организациям "информационной поддержки". Правозащитники резко раскритиковали инициативу из-за нечеткого определения термина "информационной поддержки", что дает власти широкие возможности злоупотреблять в сфере медиарегулирования.

На внеочередных выборах в парламент Иван Винник занял лишь третье место в округе в Херсонские области, а Татьяна Черновол имеет пока "непроходимое" двадцать седьмой место в списке партии "Евросолидарность". Председатель Комитета по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский кроме поддержки "драконовских" проектов коллег, отличился также давлением на редакцию журнала "Новое Время" после разоблачительной статьи о схемах в военно-промышленном комплексе. На нынешних выборах в округе в Житомирской области Сергей Пашинский занимает лишь третье место.

Депутат от партии "Народный фронт" Игорь Лапин является автором законопроекта №10139, предусматривающего введение уголовной ответственности журналистов за клевету - это и огромные штрафы, и исправительные работы. На внеочередных выборах Игорь Лапин не выдвигался на своем мажоритарном округе (здесь сейчас победил председатель Волынского облсовета Игорь Палица), а вошел в партийный список "Евросолидарность" под непроходным номером 49.

Лишь пятое место занял в округе в Тернопольской области выдвиженец "Европейской солидарности" Олег Барна. Нардеп известен нецензурной бранью в адрес журналиста 1+1 в стенах парламента и неоднократными оскорблениями журналистов, которые задавали ему критические вопросы.

Напомним, нардеп Барна требовал также лишить аккредитации в Раду журналиста, которого он послал на три буквы.

Кроме того, "Страна" писала о том, как власти пытались сажать журналистов за клевету.