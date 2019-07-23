Венгерский клуб Ференцварош не желает терять известного украинского специалиста Сергея Реброва и продлил с ним контракт. Экс-тренер киевского Динамо будет тренировать "золотых орлов" еще три года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Фото: fradi.hu

Напомним, что 45-летний украинский специалист возглавляет Ференцварош с августа прошлого года, и под его руководством команда завоевала в минувшем сезоне свой 30-й титул чемпионов Венгрии. В 33 матчах команда Реброва одержала 23 победы, сделала пять ничьих и столько же раз проиграла.

При этом Ференцварош намного больше всех забил (72 мяча) и меньше всех пропустил (27). Одним из двух лучших бомбардиров первенства стал центрфорвард команды итальянец Давиде Ланцафаме.

В этом сезоне клуб Реброва уже вышел в третий квалифай Лиги чемпионов, где встретится с мальтийской Валеттой.