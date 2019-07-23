Венгры не хотят отпускать Реброва. Ференцварош продлил контракт с украинским тренером
Венгерский клуб Ференцварош не желает терять известного украинского специалиста Сергея Реброва и продлил с ним контракт. Экс-тренер киевского Динамо будет тренировать "золотых орлов" еще три года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Фото: fradi.hu
Напомним, что 45-летний украинский специалист возглавляет Ференцварош с августа прошлого года, и под его руководством команда завоевала в минувшем сезоне свой 30-й титул чемпионов Венгрии. В 33 матчах команда Реброва одержала 23 победы, сделала пять ничьих и столько же раз проиграла.
При этом Ференцварош намного больше всех забил (72 мяча) и меньше всех пропустил (27). Одним из двух лучших бомбардиров первенства стал центрфорвард команды итальянец Давиде Ланцафаме.
В этом сезоне клуб Реброва уже вышел в третий квалифай Лиги чемпионов, где встретится с мальтийской Валеттой.