Сегодня, 24 июля, все Ольги отмечают День ангела - в честь святой киевской княгини Ольги. Ее считают берегиней всех женщин и покровительницей христианской веры. Также с ней связывают приход христианства в древний Киев, начало строительства храмов и окончательное избавление от язычества.

Значение имени

Княгиню Ольгу считали заступницей бедных, она проявляла ко всем обездоленным милосердие и доброту. Имя Ольга означает "святая", "светлая", "священная", "мудрая". Девушкам с именем Оля приписывают своенравный характер, а также самодостаточность и рассудительность. Ольги наделены от природы привлекательностью, они следят за внешностью и любят ухаживать за собой. Обладая незаурядными способностями, стараются знать всему меру. Благосостояние у Ольги - на высоком уровне, поскольку с детства у девушек с этим именем сильная воля, большая работоспособность и высокий интеллект.

Кто такая княгиня Ольга

Житие княгини Ольги, память которой отмечают сегодня, описано в "Повести временных лет". Ольга была из простой семьи и родилась под Псковом. О дате ее рождения ничего неизвестно, как и о ее детстве. В летописи говорится, что Ольга вышла замуж за киевского князя Игоря в возрасте 10 лет. С ним она познакомилась на охоте, когда согласилась переправить через реку Великую на лодке. Мужчина был покорен юной и привлекательной особой и стал проявлять знаки внимания, но она оставалась непреклонной и покорила его целомудрием. В летописях Ольгу описывают как верную и смиренную жену.

В 945 году ее семью постигло страшное горе - древляне убили князя Игоря, восстав против непомерных налогов. Она жестоко отомстила за смерть мужа: сожгла поселение, где был убит ее муж и обложила выживших после пожара еще более непомерными налогами, чем того требовал Игорь. Некоторые историки считают рассказ о мести княгини легендой, другие отмечают конкретность действий Ольги и указывают на то, что события были реальными - ведь случились они, когда Ольга была еще язычницей. После этого Ольга заняла престол и стала воительницей до того момента, пока не повзрослел ее сын - Святослав Игоревич.

В 954 г. Ольга получила крещение с именем Елена в Константинополе, потому как в те времена имени Ольга не было в христианской вере. Ее крестил император Константин, а князь Владимир (который крестил Русь и был внуком Ольги), последовав примеру своей бабушки, также принял христианское крещение в 988 году.

В украинских церквях 24 июля устраивают праздничные службы. У иконы святой Ольги молятся о даровании мудрости, укреплении веры, а вдовы - об утешении и заступничестве. Именины Ольги отмечают и в зимнее время - 10 февраля, весной - 6 и 14 марта, а также летом - 17 июля и осенью - 23 ноября. Однако летний День Ольги - 24 июля - наделен особым значением и почитанием.

Поздравления и открытки с Днем Ольги

Оленька, с Днем ангела, пусть дни будут счастливыми и солнечными, желаю поступать мудро в любой затруднительной ситуации и находить выход из проблем и жизненных неурядиц.

Оленька, с Днем ангела, пусть будет мир в семье, а в жизни - счастье, радость и любовь!

С Днем Ольги! Пусть мужчины смотрят с любовью и обожанием, а женское счастье станет твоим главным богатством!

С праздником, с именинами Ольги, пусть каждый день дарит миллионы улыбок и радость!

Крепкого здоровья и отваги, чтобы уверенно достигать самые немыслимые цели! Счастья и любви тебе, Оленька! Оставайся одновременно милой и смелой! В этом великий дар твоего имени.

Оля, с Днем ангела! Желаю сильной воли осуществить все задуманное. Желаю всегда оставаться молодой и красивой!