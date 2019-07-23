В СБУ заподозрили все кинопрокатные компании в Украине в работе на российские спецслужбы. В частности, их обвинили в перечислении средств российским спецслужбам и саботаже украинских фильмов. Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

Такое уголовное производство открыто на основании обращения одного из нардепов, по данным которого украинский рынок кинопроката поделен между компаниям "В&Н Film Distribution Company", "Ukrainian Film Distribution", "Kinomania", "Volga Ukraine", "Multi Media Distribution", которые ежегодно получают в виде кассовых сборов в Украине около 100 млн долларов.

Сообщается, что указанные компании появились на украинском рынке как дочерние предприятия российских компаний, имеют плодотворные финансово-хозяйственные отношения с российскими компаниями, их конечными владельцами выступают граждане России.

Из обращения следует, что деятельность этих компаний в Украине приводит к необходимости сокрытия своих сверхприбылей путем осуществления финансово-хозяйственных операций с субъектами хозяйствования, имеющими признаки фиктивности, а также сомнительных перечислений в адрес российских компаний за прокатные права.

"Указанные противоправные перечисления не остались без внимания спецслужб России, которые в течение 2014-2016 годов фактически заставили владельцев компаний, работающих на рынке кинопроката Украины направлять часть своих доходов для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации. В свою очередь, получив фактическую поддержку спецслужб РФ владельцы вышеупомянутых компаний используются как агенты влияния в Украине, диктуя условия на рынке киноиндустрии и саботируя продвижение и показ украинских лент", - изложено в эпической фабуле данного уголовного производства СБУ.

В рамках расследования в июле текущего года СБУ попросила суд предоставить доступ к банковским счетам ряда кинодистрибьюторов. Суд данные ходатайства удовлетворил и дал доступ следователям к документам, содержащим банковскую тайну.

Как сообщала "Страна",в марте-2019 в соцсетях обсуждали фильм LENIN с Ди Каприо и Йоханссон. Правда, его не существует в природе. А в мае-2019 украинская киберполиция попыталась закрыть популярный онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 сайта с бесплатным кино.