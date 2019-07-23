Член правления Общественного ТВ Роман Винтонив, также известный как Майкл Щур, уволился во вторник, 23 июля. Об этом сообщает PR-директор Общественного ТВ Виктория Сидоренко в Facebook.

"Член правления UA:Общественное вещание, ответственный за информационное вещание и цифровые платформы, Роман Винтонив попросил уволить себя по соглашению сторон. О своем решении он сообщил коллектива сегодня", - написала Сидоренко.

Как сообщает во вторник пресс-служба НОТУ, Винтонив после увольнения будет заниматься собственным проектом.

"Я рад, что смог принять участие в создании Общественного в Украине. Медиа, не подконтрольное бизнесу или власти, а подконтрольное всему обществу – это то, что поможет сбалансировать информационное пространство. Однако для меня настал тот этап, когда приходится выбирать: или Общественное, или свой проект. Я выбрал свой проект. Но я остаюсь адептом Общественного навсегда", - заявил он.

Отметим, Роман Винтонив, который стал членом правления Общественного еще в 2017 году, также известен как Майкл Щур с "Телебачення Торонто" и является создателем нескольких политико-юмористических передач, в частности шоу "#@)₴?$0 з Майклом Щуром".

Майкл Щур. Фото: МедиаНяня

Скриншот: Facebook/ Viktoriia Sydorenko

Напомним, 1 июля набсовет восстановил Аласанию в должности главы правления Общественного ТВ.

Также мы писали, что 31 января текущего года решением Наблюдательного совета НОТУ Аласанию досрочно отстранили от должности. Аласания обратился в суд с просьбой отменить решение о его отставке, затем суд признал увольнение Аласании с поста главы правления Суспильного незаконным.