Кандидатов в нардепы от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирину Луценко и Артура Герасимова призвали сложит свои мандаты, чтобы в Раду прошел Владимир Вятрович, который оказался на грани прохода по результатам голосования.

Соответствующее предложение для "ЕС" на своей странице в Facebook опубликовал приближенный к партии "Свобода" вице-президент Фонда поддержки демократических инициатив Юрий Гончаренко.

"Поскольку Владимир Вятрович похоже уже точно не проходит, Ирина Луценко и Артур Герасимов могут сложить мандат. И обеспечить попадание в ВР того, кто дал вам, возможно, треть голосов. Также этот шаг покажет, что вы умеете делать выводы из ошибок и не прятали за мандатами наиболее одиозных своих представителей", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Юрий Гончаренко

Напомним, в партии "Европейская солидарность", которая набирает чуть меньше 8,5%, на грани прохождения в Раду оказался скандальный директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. Он в списке на 25 месте, в то время как нынешний результат партии позволяет завести всего 23-24 человека.

Ранее "Страна" опубликовала полный список кандидатов от партии "ЕС", которые проходят в Раду. Согласно ему, Артур Герасомов оказался на 11-м месте, а Ирина Луценко на 15-м.

Также мы писали, что выигравший на президентских выборах в Львовской области Порошенко, проиграл там Слуге народа и Голосу на выборах в Раду.