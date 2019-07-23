По состоянию на 12:00 23 июля Центральная избирательная комиссия обработала 93,85% протоколов внеочередных парламентских выборов. Две лидирующие партии остаются прежними: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа", а вот на третье место, обогнав "Евросолидарность", поднялась "Батькивщина". Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Отметим, что вечером 22 июля, когда ЦИК обработала 85% протоколов, партия экс-президента Порошенко "Европейская солидарность" занимала третье место с 8,29%, слегка обгоняя "Батькивщину" Тимошенко, набиравшую 8,14%. Приблизительно такой же разрыв и лидерство партии Порошенко сохранялись и до этого.

А уже утром 23 июля, когда было обработано 92,43% протоколов, "Батькивщина" начала обгонять "Евросолидарность". Сначала - всего 0,03%, набрав 8,18% против 8,15% у партии Порошенко.

Сейчас разрыв увеличился: у политсилы Тимошенко все еще 8,18%, а у партии экс-президента - 8,12%.

Скриншот: cvk.gov.ua

Напомним, "Страна" писала о том, кто проходит в Раду от партии Порошенко.

Также мы писали о том, как “Слуга народа”, набирающая 43% голосов, готовится к единоличному правлению в стране.