В Японии 23 июля 2019 года выразили протест Москве и Сеулу в связи с инцидентом с участием российского бомбардировщика над Японским морем. Об этом передают японские СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Их цитирует Интерфакс-Россия.

"Мы не можем допустить такие действия на нашей территории", - говорится в сообщении, переданном по дипломатическим каналам России и Южной Корее. Все дело в том, что инцидент произошел в районе острова Токто. По-японски он называется Такэсима и является предметом территориального спора между Токио и Сеулом.

Напомним, что утром во вторник, 23 июля, южнокорейские военные завили, что российский бомбардировщик дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем. Военные потребовали от самолета покинуть его, после чего были выпущены сигнальные ракеты и сделаны предупредительные выстрелы. Всего, по данным Сеула, южнокорейские самолеты сделали 360 выстрелов.

В районе инцидента находились три российских самолета: два стратегических бомбардировщика Ту-95 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В воздушное пространство Южной Кореи, согласно утверждениям Сеула, вошел А-50.

В Минобороны России оперативно сообщили, что маршрут Ту-95МС проходил без отклонений от плана, а южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры.

Как сообщала "Страна", Финляндия по тревоге подняла истребители из-за трех российских самолетов над Балтийским морем.Истребители F/A-18 Hornet были подняты для идентификации российских самолетов Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом.

Отметим, что в России сообщили о готовности поставить для Турции истребители Су-57.