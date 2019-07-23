Печерский районный суд Киева проведет лингвистическую экспертизу речи бизнесмена Игоря Коломойского, которого граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас (клиенты Рудольфа Джулиани, личного адвоката Дональда Трампа) обвинили в угрозах жизни и здоровью после интервью олигарха программе "Схемы: коррупция в деталях". Об этом пишут "Украинские Новости".

Так, в материалах суда речь идет о том, что главное следственное управление Национальной полиции расследует дело от 10 июня по факту угроз убийством двум гражданам США, то есть ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса. Досудебным расследованием установлено, что в Нацполицию поступило сообщение от граждан США Игоря Фрумана и Льва Парнаса о совершении уголовного преступления против них.

В частности сообщается, что во время интервью журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" в ресторане Catch в Киеве, которое было опубликовано в открытых источниках, в их адрес были высказаны угрозы их жизни и здоровью.

17 июля Печерский райсуд назначил по делу судебную лингвистическую экспертизу (семантическое исследование), проведение которой поручил экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Экспертов просят дать ответ на следующие вопросы: содержатся ли в тексте интервью со стороны Коломойского высказывания, которые свидетельствуют или указывают на прямые угрозы жизни и/или здоровью Фурмана и Парнаса; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях это проявляется; содержатся ли в тексте интервью высказывания, которые свидетельствуют или указывают на скрытые угрозы жизни и/или здоровью Фурмана и Парнаса; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях это проявляется; содержатся ли в тексте интервью другие выражения, которые могут быть восприняты как угрозы жизни и/или здоровью Фурману и Парнасу; если содержатся, то в каких именно словах и выражениях.

Отметим, что в своем иске Игорь Фруман и Лев Парнас утверждали, что слова Коломойского в его интервью программе "Схемы" о том, что они являются "аферистами" и "находятся под расследованием США", а также "собирают с людей деньги под предлогом знакомства с Рудольфом Джулиани, который является адвокатом президента США Дональда Трампа", навредили чести, достоинству и деловой репутации двух граждан Америки, которые являются" уважаемыми бизнесменами в своей стране".

Кроме того, в некоторых фразах олигарха они усмотрели угрозу жизни и здоровью. Они потребовали компенсацию морального ущерба на 200 000 000 гривен.

Напомним, в интервью "Стране" Руди Джулиани заявлял, что Коломойский сам себе враг.

Также мы писали, что суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского и его партнеров.