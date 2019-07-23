В Кабмине временно возложили исполнение обязанностей председателя ГФС на Дениса Гутенко. Об этом говорится в распоряжении правительства № 556-р от 17 июля 2019 года.

"Возложить временно с 23 июля 2019 г. исполнение обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины на директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы Украины Гутенко Дениса Викторовича", - говорится в документе.

Напомним, что 17 июля правительство освободило Александра Власова от должности и.о. председателя Государственной фискальной службы, которая ликвидируется.

18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение о создании Государственной налоговой и Государственной таможенной служб (ГТС) путем реорганизации Государственной фискальной службы посредством разделения. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС, а 20 марта объявило конкурс на занятие должностей руководителей ГНС и ГТС.

8 мая 2019 года председателем Государственной налоговой службы был назначен победитель конкурса Сергей Верланов. В конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы победил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. Кабинет министров Украины 5 июля 2019 года назначил Нефедова председателем Государственной таможенной службы, с 15 июля он приступил к исполнению своих обязанностей.

Как сообщала "Страна", новый глава налоговой Верланов поддержал идею Зеленского о всеобщем декларировании. По словам Верланова, в случае реализации предложения юридически нужно соблюдать вопрос равенства налогоплательщиков и тех, кто хотел бы декларировать свое имущество.

Мы разбирались, что означает для украинцев всеобщее декларирование доходов.