Святослав Вакарчук вчера призвал запретить любые контакты украинских граждан с Россией.

Это уже вторая подобная инициатива певца, который заведет в Раду самую маленькую фракцию. Ранее он предлагал сажать на 15 лет за переговоры с Россией, которые не санкционировала власть.

Своими идеями лидер "Голоса" уже перехватил инициативу даже у хедлайнеров "партии войны" - "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

При этом у Вакарчука стремятся попасть в коалицию со "Слугой народа" - партией, которая пришла к власти под знаком идеологической оттепели и оппонировавшая Порошенко. Тогда как Вакарчук по сути поддержал "армию, мову, виру" на выборах президента.

Да и сам Владимир Зеленский до того, как стать президентом, имел кинобизнес в России. И не раз высказывался о том, что ситуация с травлей артистов - нездоровая.

Что означают заявления Вакарчука для возможной коалиции и возьмут ли в нее "маленького Порошенко" - разбиралась "Страна".

Что заявил Вакарчук

Лидер "Голоса" еще вчера заявил, что Украине нужен закон об отношениях с Россией. Который бы растолковал, как можно, а как нельзя украинским гражданам взаимодействовать с соседней страной.

Как несложно догадаться - речь здесь может идти лишь о запретах. Поскольку на данный момент разрешено все, что не запрещено. Например, торговать, посещать родственников, вести бизнес, сниматься в кино и выступать на российской сцене.

Все это составляет основу конституционных прав украинцев. Которые могут ограничиваться лишь во время официально объявленной войны.

Но Святослав Вакарчук считает иначе - что можно все запретить одним только законом.

"Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие - напротив - активно гастролируют в России. Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что - нет, и тогда этот вопрос был бы снят. Поскольку он всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом", - пояснил Вакарчук.

Любытно, что из всего спектра отношений украинских граждан с Россией Вакарчука больше всего беспокоят гастроли артистов. Стоит отметить, что до 2014 года Вакарчук сам очень активно гастролировал по соседней стране и зарабатывал там очень приличные деньги, которые закончились после Майдана.

Правда, непонятно, какая ответственность должна быть предусмотрена за нарушение правил этого закона. Административная, уголовная, приравнивание гастролей в России к госизмене?

Отметим, что Вакарчук с этой идеей не совсем оригинален. С похожей инициативой в свое время выступил и бывший глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. Правда, он предлагал лишь создать "доску позора" - реестр таких артистов.

1 марта 2018 года Княжицкий подал законопроект №8085 "Об особенностях ведения гастрольно-концертной деятельности лицами, которые принимают участие в зрелищных мероприятиях на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории Украины".

Проектом предлагалось создать реестр украинских гастролеров на территории РФ, а также в Крыму и на неподконтрольном Донбассе.

Документ предусматривал введение сбора для организаторов гастролей с участием лиц, внесенных в реестр. Поступления от этого сбора должны направлять на нужды армии. Его ставка может составлять 20% объекта налогообложения.

Княжицкий попадает в Раду от "Европейской солидарности". То есть по сути это единомышленник Вакарчука. Однако у певца готовятся к коалиции со "Слугой народа". Но как в этой партии относятся к предложениям Вакарчука по России?

Что Зеленский говорил о гастролях в РФ

Зеленский к контактам украинцев с Россией, судя по его заявлениям, относится куда более спокойнее чем Вакарчук.

Будущий президент еще накануне выдвижения заявлял, что перестал ездить на гастроли в Россию.

Но при этом он не призывал наказывать артистов, которые так делают. А в громком скандале с Maruv, которую вынудили отказаться от участия в Евровидении за гастроли в РФ, высказался как бы в ее защиту.

Комментируя расследование Дениса Бигуса о коррупции в оборонке, Зеленский упомянул случай с Maruv.

"Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови. То есть контрабанда из России – можно, бэушные запчасти в обмен на жизни наших солдат – можно, конфеты – можно, Maruv – нельзя... Это кабздец", – заявил Зеленский.

Также в предновогоднем интервью Дмитрию Гордону будущий президент заявил, что не испытывает к артистам, ездящим в Россию, негативных чувств.

"Многие артисты ездят и выступают – я их не сужу. Это их желание, это все на уровне морали и внутреннего ощущения. Все живут, как могут", - сказал Зеленский.

Также у президента совсем недавно заявили, что против преследования и обструкции певицы Ани Лорак, концерты которой в Украине срывают националисты.

"Лорак совершала ошибки. Я не защищаю. Она действительно сделала очень много глупостей, но я не поддерживаю преследование артистов. Таких, как Пореченков или Охлобыстин — да, оно и понятно, точно нужно преследовать. Но когда нападают на нормальных людей...", - высказал свое мнение о Лорак помощник президента Сергей Шефир в недавнем интервью "Левому берегу".

Там же он заявил, что негативно относится к культурным запретам, "потому что таким образом мы ничего не добьемся".

Кстати, его брат Борис Шефир еще более откровенно призывал к потеплению культурных отношений с РФ - правда, в администрации Зеленского тогда заявили, что это личное мнение "кварталовца".

Но в целом понятно, что идей Вакарчука о запрете гастролей и тому подобных вещах у Зеленского не разделяют. Зато их горячо поддержат у Порошенко. То есть на данном уровне взаимопонимания между "Слугой народа" и "Голосом" пока не просматривается.

При этом у Вакарчука еще в день выборов 21 июля не исключали, что войдут в коалицию с партией Зеленского и даже готовы рассматривать лидера "Голоса" в качестве премьер-министра. А уже 22-го Святослав сделал заявление, которое явно не понравится ни избирателям "Слуги", ни самому Зеленскому.

Значит ли это, что у "Голоса" теряют надежду на вхождение в коалицию?

Океан + Квартал = ноль?

Уже утром понедельника - первого дня после выборов - было понятно, что "Слуга народа" набирает большинство в парламенте. Партия одержала победу на большинстве мажоритарных округов и уже сейчас располагает силой в 240-250 нардепов.

Для принятия нужно гораздо меньше - 226. А значит никакой коалиции партия Зеленского может вообще не формировать.

Накануне - вечером выборного дня - и Зеленский, и глава партии Дмитрий Разумков говорили, что готовы начинать консультации с "Голосом" о создании коалиции. И, хотя на следующий день стало понятно, что "Слуга" - сам себе коалиция, предложений Вакарчуку никто публично не отзывал.

С одной стороны, это могли сделать просто, чтобы не обижать "Голос", который теперь вроде и не нужен.

С другой - его действительно могут взять в коалицию "для мебели". С долей в 18 депутатов + несколько мажоритарщиков "Голос" решающего значения в большинстве иметь не будет. Зато будет подавать правильные сигналы во-первых Западу. А во-вторых внесет некий разброд в парламентскую оппозицию Зеленскому, которую возглавит с одной стороны Порошенко, а с другой - "Оппозиционная платформа За жизнь".

Вопрос только в том, насколько комфортно в такой ситуации будет самому Вакарчуку. Входя в коалицию, он разделяет с Зе-командой всю ответственность за будущие ошибки и просчеты. При этом почти ничего не получая взамен (вряд ли крошечному "Голосу" отдадут хотя бы одну ключевую, а не церемониальную должность).

Поэтому возможно партии Вакарчука будет комфортнее находиться в оппозиции. В связи в чем он и начал вносить достаточно токсичные для "Слуги народа" инициативы.

Реакция на заявление Вакарчука

Победивший по мажоритарному округу кандидат в депутаты от "Слуги народа" Макс Бужанский после заявлений лидера "Голоса" высказался против коалиции с певцом.

"С интересом наблюдаю переживания на предмет того, как чудовищно будет жить при монобольшинстве СН, поэтому лучше добавить голоса.

Никогда, мол, не жили при монобольшинстве. Ну как никогда, а?

А последние 5 лет, забыли? Это было монобольшинство, парадным маршем зашедшее в Раду с Майдана.

Вы хотите сказать, что там были разные преступные группы, сформировавшие коалицию? Разные, а вам то что?

БПП хотел украсть что то у НФ, и наоборот, а в остальном- в профиль не отличишь. Но дело не в этом.

Меня впечатлила идея коалиции с Голосом. С чем? С Голосом??)))

Простите, а разве избиратель, позавчера шедший на участки, как на амбразуру, что то предлагал по поводу Голоса?

СН сказала, что нужно больше мандатов, чтобы Президент был независимым. Я сам об этом говорил, агитируя.

И? Зачем Голос? Взять на себя часть ответственности? Это вы про Вакарчука? Какую часть? Ээээ...восемьсот пятьдесят?

Вы серьезно? А зачем отдавать часть ответственности? Кого то устроит фраза, это не мы, это Слава, если что?

Меня нет.

А ведь партнер по коалиции потребует часть министерств. И не посадишь потом министра, потому что это же партнер по коалиции, ни хрена себе, как гордо звучит!!!

Коалиция в данных условиях, это просто взять, и повязать себе на шею поводочек политической коррупции со старта. А за ним потянется и обычная коррупция, банальная.

У Голоса ценности какие то, которых ни у кого нет? Правда? Не замечал.

Мы все прекрасно знаем, что Голос, это спасательная шлюпка Порошенко, бледная тень, так какие там ценности?

Не надо бояться власти. Не надо корчить из себя гимназисток. Не надо заигрывать черт знает с кем, вообще ни с кем не надо.

Надо идти, и выполнять всё, что обещали избирателям.

Посадки зимой, посадки весной, здравый смысл, адекватность, да дайте же людям справедливость, в конце концов.

А Голос, это не справедливость. Это трусливое бегство с поля боя, попытка спрятаться за щуплой спиной Вакарчука.

От кого, зачем? От избирателя, который поверил и проголосовал? Сделали их еще раз, и чудесно, монобольшинство определили граждане.

И они про Вакарчука слова не сказали на выборах. Не надо ерзать, решительно ж обещали, вперед. Разделить ответственность с Вакарчуком, это очень смешно. Смешнее только возложить ее на него".

Впрочем, в Сети заявления певца связывают еще и с личными амбициями.

"Старый еврейский анекдот. У еврейского портного спрашивает жена:

- Мойше, а ты смог бы быть царь?

- Ой, Софочка, конечно я мог бы быть царь! Только если бы я был бы царь, я был бы даже немножко больше чем царь!

- Как это?

- Я бы еще немножечко шил бы на заказ.

Хочется сказать, что если президент Зеленский, к его чести, став президентом Украины, сразу проникся серьезностью своего поста и перестал смешивать свое президентство с мелкими интересами сцены, то другой комедиант, став в одночасье политиком, решил что он может быть "чуточку больше чем царь" и вытащил в политику всю свою сценическую мелочность.

Вакарчуку стало обидно: почему это он отказывается от поездок в Россию, а другие певцы и комедианты продолжают зарабатывать на российских гастролях. Непорядок! И тут Вакарчук становится политиком, ура! Он собрался сделать закон, который удовлетворил бы его как комедианта, пока он там в Раде "немножечко царь", - пишет израильский журналист Соломон Манн, комментирующий события в Украине.