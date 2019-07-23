Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что генпрокурор Юрий Луценко, сменяя подследственность дела о завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка", нарушает нормы Уголовно-процессуального кодекса Украины. Об этом пишет пресс-служба НАБУ.

По данным бюро, изменение подследственности по делу о завладения 20 млн долл государственного "Ощадбанка", в рамках которого детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении 12 лицам, недопустимо и прямо нарушает требования УПК Украины.

"Соответствующее решение по непонятным основаниям без истребования и изучения материалов уголовного производства, генеральный прокурор принял 19 июля 2019 года", - сказано в заявлении НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро отмечает, в соответствии с действующим законодательством это преступление может расследовать исключительно Нацбюро, следовательно, генеральный прокурор принял решение вопреки закону.

"Такое решение генерального прокурора ставит под угрозу возможность привлечения должностных лиц к уголовной ответственности. Даже в случае, если Нацполиция завершит расследование, суд может вернуть обвинительный акт прокурору как такой, что не отвечает требованиям УПК об определении подследственности", - сказано в заявлении.

В Нацбюро призывают генпрокурора Луценко вернуть уголовное производство детективам НАБУ для привлечения к ответственности виновных.

Напомним, на следующий день после выборов, 22 июля, генпрокурор Луценко и его спикер ушли в отпуск.

Также мы писали, что детективы НАБУ в прошлом году установили, что в 2013 - 2014 годах через коррупционную кредитную схему группа лиц вывела из "Ощадбанка" 20 млн. долларов, что на момент совершения преступления составляло 160 млн. грн.