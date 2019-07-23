В Киевском апелляционном суде удовлетворили заявление "Ощадбанка" и разрешили исполнение решения Международного коммерческого арбитража взыскать 1,1 млрд долларов с России в качестве компенсации за экспроприацию активов в Крыму. Об этом говорится в определении суда в Едином реестре.

"Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что заявление подлежит удовлетворению", - говорится в определении.

17 июля суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (г. Париж, Франция) от 26 ноября 2018 года о взыскании 1,1 млрд долл с Российской Федерации (в лице Минюста РФ) в качестве компенсации за экспроприацию активов "Ощадбанка" в Крыму.

При этом Киевский апелляционный суд выдал исполнительные листы о взыскании с РФ не только указанной суммы, но и в том числе процентов, которые начисляются с марта 2014 года до периода полной выплаты Россией задолженности (по полугодовой ставке ЛИБОР в долларах США плюс 2% с ежегодной капитализацией).

Мы разбирались, что значит заморозка решения стокгольмского арбитража по делу "Газпрома".

Напомним, что евросуды отклонили апелляции "Газпрома" о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.