В России прокомментировали украинские внеочередные парламентские выборы и отметили, что оценивать новую власть в Украине стоит "по их практическим делам". Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"По предварительным данным, убедительную победу одерживает президентская партия "Слуга народа", которая лидирует с большим отрывом. Весомый результат продемонстрировала "Оппозиционная платформа - За жизнь", выступающая в том числе за нормализацию отношений с Россией. Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Довольно скромный результат продемонстрировала "Европейская солидарность" Петра Порошенко", - сказано в заявлении.

Также в МИД РФ обратили внимание на то, что радикалы и правые в парламент не прошли и подчеркнули, что, видимо, "народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями". Кроме того, в российском ведомстве полагают, что парламентские выборы можно назвать "голосованием надежды".

"Судя по официальным заявлениям, выборы прошли спокойно, без серьезных эксцессов. Вместе с тем окончательные выводы о "чистоте" избирательного процесса можно будет подводить после отчетов международных мониторинговых миссий, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ)", - сказано в заявлении.

В МИД РФ напомнили, что к наблюдению на прошедших выборах не были допущены представители России, а также были закрыты избирательные участки в украинских загранпредставительствах на территории РФ.

Напомним, генсек Совета Европы поздравил "Слугу народа" с победой на выборах.

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