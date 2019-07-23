Фильмом закрытия Венецианский кинофестиваль станет лента "Сожженная оранжевая ересь" (The Burnt Orange Heresy) с участием лидера культовых The Rolling Stones Мика Джаггера, а также Элизабет Дебики, Дональда Сазерленда, Класа Банга и других. Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля.

Сюжет фильма основан на одноименном романе американского писателя Чарльза Уилфорда и рассказывает об арт-критике Джеймсе Фигуэрасе (его играет актер Клас Банг - Прим.Ред.), который приезжает отдыхать на итальянскую виллу знаменитого коллекционера Джозефа Кэссиди (Мик Джаггер). Кэссиди поручает Фигуэрасу выкрасть новый шедевр самого загадочного художника современности.

Режиссер фильма - итальянец Джузеппе Капотонди. В 2009 году на Венецианском кинофестивале состоялась премьера его дебютной картины "Двойной час" с участием Ксении Раппопорт. Работа получила премию молодежного кино за лучший итальянский фильм.

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