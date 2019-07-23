В ГБР до сих пор не нашли оружие, из которого застрелили 5-летнего Кирилла Тлявова
Правоохранители до сих пор не нашли оружие, из которого в Переяслав-Хмельницком был застрелен пятилетний Кирилл Тлявов. Об этом пишет 112 Украинa.
В ГБР сообщили, что "по состоянию на 17.07.2019 оружие, из которого смертельно ранен 5-летний Кирилл Тлявов, не обнаружено".
При этом смертельный выстрел был сделан не из табельного оружия полицейских, а из ружья. Жену одного из полицейских подозревали в сокрытии орудия преступления.
Напомним, предположительно известно, что подозреваемые Приходько и Петровец стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома в Переяслав-Хмельницком. Пуля попала в голову 5-летнего ребенка, который в это время гулял на детской площадке. 3 июня ребенок умер в больнице, не приходя в сознание.
4 июня в Киеве прошел суд по избранию меры пресечения подозреваемым полицейским. Их отправили в СИЗО на 60 дней без залога. Кроме того, в июле еще одно подозрение по данному делу вручили подростку.
"Страна" подробно писала о темных пятна в деле о гибели 5-летнего Кирилла.