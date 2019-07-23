В Киеве случилась драка между гражданином Азербайджана и патрульным полицейским. Об этом передает источник УНН в правоохранительных органах.

Сообщается, что началось все с того, что патрульный, который находился вне службы, но в форме, сделал замечание мужчине за то, что тот нарушил правила дорожного движения. Полицейский также заблокировал автомобиль нарушителя своим авто.

Все это переросло в словесную перепалку, в ходе которой к месту происшествия прибыл родственник мужчины, авто которого заблокировал полицейский. Этот гражданин Азербайджана, нанес несколько ударов полицейскому. После чего стража порядка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами, а двух участников конфликта задержали.

Расследование ведётся по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Как сообщала "Страна", жители Кропивницкого обвинили полицейских в избиении и смерти отца семейства. По версии полиции, ему внезапно стало плохо.

Напомним, что на видео попала смертельная драка в Славутиче, где мужчине перерезали горло. Это 18+.