Генеральный секретарь Совета Европы Турбйорн Ягланд поздравил президента Украины Владимира Зеленского и его партию "Слуга народа" с победой в парламентских выборах. Об этом он написал в Twiitter.

"Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа". Выборы создают новую надежду для Украины. Не коррумпированные институты, которым люди могут доверять, - это путь к суверенному украинскому государству", - написал Турбйорн Ягланд.

Скриншот: Twitter/ Thorbjørn Jagland‏

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Сейчас в ЦИК обработали более 93% бюллетеней. В Верховную Раду проходят партии "Слуга народа" с более чем 43%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 13%, "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина" с 8%, а также "Голос" с 5-6%.

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