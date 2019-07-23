Португальский форвард итальянского Ювентуса Криштиану Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности по делу об изнасиловании в котором его обвиняла американская модель Кэтрин Майорга, передает Associated Press.

В заявлении обвинителя Стива Вольфскина говорится, что на основании материалов дела выдвинутые против Роналду обвинения не могут быть доказаны "вне разумного сомнения".

5 июня суд уже прекратил рассмотрение иска Майорги в отношении Роналду.

Напомним, что в 2018 году бывшая модель и школьный учитель Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. По ее словам, это случилось в 2009 году в Лас-Вегасе. Кроме того, футболист якобы заплатил ей $375 тысяч за молчание. Роналду согласился на дачу показаний полиции в связи с расследованием дела.

Как сообщала "Страна", звездный Роналду оставил космические чаевые обслуге на Royal Villa Methoni. Так он поблагодарил людей за обслуживание в отеле.

Напомним, что Лео Месси опубликовал фото, как его сыновья оседлали звездного папу.