Польша надеется, что парламентские выборы в Украине ускорят реформирование, а новая Рада продолжит курс на укрепление отношений Украины с ЕС и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба польского МИД.

"Мы надеемся, что выборы приведут к созданию стабильного большинства в Верховной Раде и создания нового правительства, которое вместе с президентом Владимиром Зеленским ускорит процесс необходимых реформ и продолжит курс на укрепление отношений Украины с ЕС и НАТО", - сказано в заявлении.

Кроме того, после выборов Польша продолжит поддерживать европейские и евроатлантические устремления Украины и ее модернизацию, а также независимость, суверенитет и территориальную целостность страны на фоне агрессивных действий России. Правительство Польши надеется на конструктивные отношение с новой украинской властью.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в Украине 21 июля. "Страна" писала о том, какие партии проходят в Раду. Это "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Также мы писали о том, что совет НАТО посетит Украину в конце октября.