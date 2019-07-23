ЦИК обработала почти все протоколы на 199 округах. "Страна" подсчитала, сколько мандатов для партий заработали мажоритарщики.

130 - "Слуга народа"

47 - самовыдвиженцы

6 - "Оппозиционная платформа - За жизнь"

6 - "Оппозиционный блок"

3 - "Голос"

2 - "Батькивщина"

1 - "Самопомощь"

1 - "Европейская солидарность"

1 - "Единый центр"

1 - "Свобода"

1 - "Белая Церковь вместе"

С фамилиями победителей на одномандатных округах можно ознакомиться в нашем материале.

Отметим, что всего было 3220 кандидатов-мажоритарщиков. Из них для 136 регистрация была отменена, а 3084 приняли участие в выборах.

Политические партии на одномандатных кругах представляли 1404 кандидатов, путем самовыдвижения баллотировались 1680 граждан.

Ранее мы выяснили, как "Слуга народа" готовится к единоличному правлению в стране и какие назначения готовит.