Сколько мандатов заработали мажоритарщики для партий
ЦИК обработала почти все протоколы на 199 округах. "Страна" подсчитала, сколько мандатов для партий заработали мажоритарщики.
130 - "Слуга народа"
47 - самовыдвиженцы
6 - "Оппозиционная платформа - За жизнь"
6 - "Оппозиционный блок"
3 - "Голос"
2 - "Батькивщина"
1 - "Самопомощь"
1 - "Европейская солидарность"
1 - "Единый центр"
1 - "Свобода"
1 - "Белая Церковь вместе"
С фамилиями победителей на одномандатных округах можно ознакомиться в нашем материале.
Отметим, что всего было 3220 кандидатов-мажоритарщиков. Из них для 136 регистрация была отменена, а 3084 приняли участие в выборах.
Политические партии на одномандатных кругах представляли 1404 кандидатов, путем самовыдвижения баллотировались 1680 граждан.
Ранее мы выяснили, как "Слуга народа" готовится к единоличному правлению в стране и какие назначения готовит.