В Верховной Раде Украины IX созыва только четверть нардепов будут иметь опыт работы в парламенте прошлых созывов. Об этом пишет "Украинская правда".

Так, согласно предварительным данным подсчета голосов, три четверти избранных на выборах 21 июля депутатов будут "новичками". В парламент пока проходят 323 кандидата, которые ранее там не работали: 167 из них избираются по спискам, 156 - по мажоритарке.

Президентская партия "Слуга народа", которая набрала больше всего голосов, ведет в Раду больше всего новых лиц: ни в списке, ни в округах она не имеет бывших или действующих нардепов. Также "новичков" широко представляет "Голос": среди списочников мандат имел только Святослав Вакарчук.

Больше всего "предшественников", вероятно, изберутся как самовыдвиженцы - их там 35 среди 49 кандидатов.

Отметим, что, по данным исследования, украинцы почти всегда обновляют Раду больше чем на половину. Сильнее всего, на 84%, украинский парламент обновился в 1994 году. Меньше всего, на 35%, в 2007 году (6-й созыв). Во время внеочередных выборов в Раду в 2014 году парламент обновился на 56%.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Сейчас в ЦИК обработали более 92% бюллетеней. В Верховную Раду проходят партии "Слуга народа" с более чем 43%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 13%, "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина" с 8%, а также "Голос" с 5-6%.

При этом партия президента "Слуга народа", исходя из результатов выборов, уже точно сможет самостоятельно сформировать большинство, не прибегая к помощи других партий, преодолевших 5%-й проходной барьер. "Страна" писала о том, как “Слуга народа” готовится к единоличному правлению в стране.