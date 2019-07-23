Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не знает, кто станет спикером новой Верховной Рады после выборов. Его кандидатуру будут выбирать сами нардепы. Об этом Разумков заявил в интервью "Украинской правде".

"Рада будет определяться, кто будет спикером. Но опять же... Наши оппоненты и журналисты всегда пытаются бежать впереди паровоза. Я думаю, что спикер - это позиция, которая появляется после формирования коалиции", - сказал Дмитрий Разумков.

Что касается его собственной кандидатуры, Разумков не стал отвечать прямо, заявив, что "поживем - увидим".

"Я думаю, что у нас в партии есть люди, которые могли бы претендовать на эту позицию. Поэтому поживем - увидим, кому доверит и Рада, и партия "Слуга народа", и кого выдвинет на эту позицию, если у нас будет такая возможность", - сказал он.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Сейчас в ЦИК обработали более 92% бюллетеней. В Верховную Раду проходят партии "Слуга народа" с более чем 43%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 13%, "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина" с 8%, а также "Голос" с 5-6%.

При этом партия президента "Слуга народа", исходя из результатов выборов, уже точно сможет самостоятельно сформировать большинство, не прибегая к помощи других партий, преодолевших 5%-й проходной барьер. "Страна" писала о том, как “Слуга народа” готовится к единоличному правлению в стране.