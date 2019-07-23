Во вторник, 23 июля, станет известно имя премьер-министра Великобритании, которым станет новоизбранный лидер правящей Консервативной партии. Об этом сообщает Reuters.

Терезу Мэй на этом посту сменит мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон или действующий глава МИД Джереми Хант. Голосование за кандидатов, которое проходило среди 160 тысяч членов Консервативной партии, завершилось вечером 22 июля. Результаты объявят в Лондоне во вторник в 13:40 по киевскому времени.

С большой вероятностью новым премьером станет Джонсон, последние опросы показывали, что он наберет около 70% голосов. Победитель официально вступит в должность премьер-министра в среду днем.

Джонсон, бывший мэр Лондона, ушел в отставку с поста министра иностранных дел год назад из-за планов Мэй по Brexit. Он неоднократно обещал вывести Британию из ЕС 31 октября с соглашением или без него.

Напомним, 7 июня Тереза Мэй официально перестала быть лидером консерваторов британского парламента.

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