Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не знает, будет ли Арсен Аваков и дальше возглавлять Министерство внутренних дел. Кандидатуру министра будет выдвигать новый глава правительства. Об этом Разумков сообщил в интервью "Украинской правде".

"Я вам сейчас и не смогу четко ответить, потому что выдвигаю не я - ни как глава партии, ни как вероятно будущий народный депутат", - сказал Дмитрий Разумков.

По его словам, кандидатуру на должность главы МВД будет выдвигать новый премьер-министр Украины, который "появится чуть позже".

Однако, по словам Разумкова, работу МВД во время президентских и парламентских выборов можно оценить положительно.

"... Я думаю, что это один из немногих раз, когда МВД занял равноудаленную позицию от всех и, в принципе, выполнило те задачи, которые перед ним стояли, - обеспечить прозрачность выборов", - сказал он.

Напомним, четвертый номер в списке "Слуги народа" Давид Арахамия недавно заявил, что надеется на то, что Арсен Аваков не будет главой Министерства внутренних дел Украины.

Позже источник в Офисе президента сообщил, что желание поменять главу ключевого министерства есть, но окончательное решение еще не принято, так как в свое время Авакову давались гарантии. А после победы на выборах их стали забывать.