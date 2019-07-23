Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новой фотосессией, проведенной для модного журнала L'officiel Украина. Снимки она выложила в Instagram.

На черно-белых фотографиях Каменских предстает в трех разных образах. На первом снимке она позирует в лосинах и коротком топе, которые сочетаются в спортивный лук. На втором певица, одета в плавки с высокой посадкой и короткий топ, открывающий грудь. Здесь Настя явно хвастается идеальной фигурой. На третьей фотографии Настя Каменских позирует в черном сдельном купальнике с вырезом спереди.

"Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними трудиться. Поставьте себе цель и идите к ней. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте", - написала певица в описании к одному из снимков.

Скриншот, фото: Instagram/ kamenskux

Напомним, Настя Каменских в полупрозрачном наряде сфотографировалась с Maluma, у которого спела на разогреве.

Также мы публиковали фото, как Настя Каменских позволяет себя гладить по пятой точке темнокожей девушке.