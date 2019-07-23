23 июля Нацбанк понизил курс доллара на 17 копеек, по сравнению со вчерашним днем. В первый день после выборов, 22 июля, валюта немного подешевела в банках, обменках и на межбанке. Эксперты объясняют небольшой ажиотаж и подорожание доллара перед выходными нервозностью вызванной неопределенностью перед выборами.

"Страна" следит, что происходит с курсом доллара сегодня на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 23 июля

Сегодня курс НБУ установили на уровне 25,64 грн, то есть доллар подешевел на 17 копеек, по сравнению со вчерашним днем.

Межбанк вчера закрылся с котировками 25,65 (покупка) и 25,67 (продажа). То есть за 22 июля доллар подешевел на 5 копеек. Сегодня торги стартуют с 10:00.

Курс доллара на межбанке 22 июля. Фото: minfin.com.ua

Курс на наличном рынке валют с утра был таким: средняя покупка в обменках - 25,84 грн, средняя продажа - 25,90 грн.

Фото: minfin.com.ua

Курс в банках колеблется в коридоре 25,5-25,7 (покупка) и 25,6-25,95 (продажа).

Прогнозы

23 июля финансисты прогнозируют размещение ОВГЗ общим объемом 5 млрд грн. Это не самая большая сумма, однако все-таки позволит обеспечить межбанк долларом.

22 июля банкиры объяснили укрепление гривны тем, что вместе с парламентскими выборами прошла и нервозность. Финансисты восприняли это как знак завершения турбулентности и скорого формирования правительства.