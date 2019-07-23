В городе Дубно Ровенской области 10 человек попали в больницу с пищевым отравлением после того как на фестивале "Тарас Бульба" отведали уличной еды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Инцидент произошел в понедельник, 22 июля. В больницы Дубно с предварительным диагнозом "пищевое отравление" госпитализированы 10 человек, из них 3 ребенка (2005-2006 г.р.).

Все они покупали еду в заведениях уличной торговли на фестивале "Тарас Бульба", который проходил в городе. Вероятно, она и стала причиной отравления.

Напомним, в Ровенской области на свадьбе в кафе "Гурман" отравились 64 человека.

Также мы писали, что в молдавском лагере под Одессой, где массово отравились дети, отменили заезды и опечатали пищеблок.