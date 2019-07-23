Национальный банк Украины во вторник, 23 июля, установил официальный курс основных валют по отношению к гривне. По сравнению с предыдущим банковским днем, доллар подешевел на 17 копеек. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте НБУ.

При этом во вторник продолжил дешеветь не только доллар. На 22 копейки, по сравнению с понедельником, "похудел" и евро. Его курс составил 28,75 грн за единицу евровалюты.

Курсы НБУ на 23 июля:

доллар - 25,64311200 (-0,17223300);

евро - 28,75875000 (-0,22155600);

российский рубль - 0,40718000 (-0,00346000).

Напомним, банкиры объяснили, почему курс доллара опустили в первый день после выборов.

Также мы писали, что после выборов в Раду доллар США уступил гривне 5 копеек на межбанке Украины.