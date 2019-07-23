Во вторник, 23 июля, в Украине начнет холодать, во всех областях синоптики обещают дожди и грозы. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Укргдирометцентра.

Так, особенно прохладно будет на западе и севере страны. Во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске и других соседних областях, кроме осадков, ожидается +21...+25 градусов днем и +12...+15 градусов ночью.

Такая же картина будет наблюдаться в северных и центральных регионах: до +25 градусов днем, до +17 - ночью. В Киеве погода будет держаться на комфортном уровне: +23...+25 и +15...+17 градусов днем и ночью соответственно.

А вот в восточной части страны, несмотря на грозы, все еще будет жарко. Днем +28...+31 градус, ночью +14...+18 градусов. Такая же картина будет наблюдаться на юге: днем до +29, ночью - до +20 градусов.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики предупреждали, что 23 июля в Украину вернутся прохлада и дожди с грозами.

Также мы публиковали карту погоды в Украине на вторник,23 июля, и рассказывали, где пройдут дожди.