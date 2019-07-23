Сегодня, 23 июля, на границе Южной Кореи произошел опасный инцидент. Российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем. В ответ были подняты истребители корейских ВВС, которые сделали предупредительные выстрелы в сторону нарушителя.

Об этом передает агентство "Ренхап" со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил (JCS) Республики Корея.

Российский бомбардировщик совершил два трехминутных полета в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем. По информации корейских военных, вторжение в нарушение международных договоров, произошло возле самых восточных южнокорейских островов Токто.

Напомним, что 20 июня этого года два российских военных самолета нарушили южнокорейскую опознавательную зону ПВО и пробыли там около получаса.

Ранее "Страна" сообщала, что КНДР и Южная Корея договорились о новом саммите, который намечен на сентябрь.