Нарушили воздушное пространство. Южная Корея открыла предупредительный огонь по российскому бомбардировщику
Сегодня, 23 июля, на границе Южной Кореи произошел опасный инцидент. Российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем. В ответ были подняты истребители корейских ВВС, которые сделали предупредительные выстрелы в сторону нарушителя.
Об этом передает агентство "Ренхап" со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил (JCS) Республики Корея.
Российский бомбардировщик совершил два трехминутных полета в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем. По информации корейских военных, вторжение в нарушение международных договоров, произошло возле самых восточных южнокорейских островов Токто.
Напомним, что 20 июня этого года два российских военных самолета нарушили южнокорейскую опознавательную зону ПВО и пробыли там около получаса.
Ранее "Страна" сообщала, что КНДР и Южная Корея договорились о новом саммите, который намечен на сентябрь.