Между Белым домом и Тегераном стремительно нарастает эскалация. Но пока стороны обмениваются лишь громкими заявлениями, тональность которых, тем не менее, ужесточается. Так, президент США Дональд Трамп назвал утверждения Тегерана об аресте агентов ЦРУ ложными и добавил, что он разочарован дипломатическими методами давления.

Об этом передает CNN.

Кроме этого Трамп также обвинил Иран во лжи, когда власти страны опровергли заявления США об успешной атаке против иранского беспилотника.

Выступая на рабочем совещании в Овальном кабинете, Трамп сказал, что он все менее оптимистично смотрит на перспективы дипломатии в отношениях с Тегераном, несмотря на свои ранние заявления о готовности вести переговоры с Ираном.

"Честно говоря, мне становится все сложнее желать заключить сделку с Ираном. Их страна в смятении", - сказал он, отметив, что эта страна на данный момент загнана в угол.