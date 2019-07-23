Рок-музыкант и лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук (его политсила проходит в новую Раду - Прим.Ред.) заявил, что парламент должен принять специальный закон, который бы четко регламентировал все отношения между Украиной и Россией в самых различных сферах.

Об этом передает Укринформ.

"Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие - напротив - активно гастролируют в России.

Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что - нет, и тогда этот вопрос был бы снят. Поскольку он всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом", - пояснил Святослав Вакарчук.

Ранее "Страна" сообщала, что Вакарчук пожаловался Зеленскому на Дубневича, который крадет голоса у "Голоса".

Также мы рассказывали, что Вакарчук заявил, что бросать "Океан Эльзы" ему запретил Бог.