В августе 2019 года украинцы будут отдыхать на один день больше, чем в обычный месяц. Об этом свидетельствуют соответствующие нормы, утвержденные Кабинетом министров в постановлении №7, принятом 10 января 2019 года, как передают Украинские Новости.

В последний летний месяц в стране будет 21 рабочий день и 10 выходных. Дополнительный выходной будет из-за празднования Дня независимости в Украине.

Каждый год Украина его отмечает 24 августа. Поэтому выходными будут 24, 25 и 26 августа. Кроме того, предпраздничный рабочий день 23 августа будет сокращенным на 1 час.

Ранее "Страна" сообщала, что фуникулер в Киеве закрыли на ремонт до Дня независимости. Его обещают открыть накануне праздника, 23 августа.

Также мы рассказывали, что у Зеленского надеются, что первое заседание новой Рады состоится в День незавимости.