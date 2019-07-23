Вчера, 22 июля, президент Украины Владимир Зеленский, чья партия сокрушительно побеждает на выборах в Раду, издал ряд распоряжений об освобождении от должностей семерых глав районных государственных администраций. Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

Итак за один день президент Владимир Зеленский решил уволить:

Василия Сукача с должности председателя Каменец-Подольской районной государственной администрации Хмельницкой области;

Василия Зубрицкого с должности председателя Стрыйской районной государственной администрации Львовской области;

Александра Иванова с должности председателя Троицкой районной государственной администрации Луганской области;

Виктора Сергиенко с должности председателя Новоайдарской районной государственной администрации Луганской области;

Игоря Дзюбу с должности председателя Марковской районной государственной администрации Луганской области;

Наталью Чехуту с должности председателя Кременской районной государственной администрации Луганской области;

Сергея Иванюченко с должности председателя Белокуракинской районной государственной администрации Луганской области.

Увольнение чиновников объяснено стандартной формулировкой насчет " окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины".

Ранее "Страна" сообщала, что Курт Волкер сообщил, что на этой неделе приедет к Владимиру Зеленскому в Киев.