Центральная избирательная комиссия Украины продолжает подводить итоги внеочередных выборов в Раду. На этот момент обработано уже 92,43% электронных протоколов. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте ЦИК.

Пятерка лидеров осталась неизменной, но есть нюансы. В Верховную Раду проходят партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Партия "Слуга народа" набрала 43,11% голосов избирателей, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,03%.

При этом почти сравнялись показатели результатов голосования у политических сил "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина", которые набрали 8,15% и 8,18% соответственно. У партии "Голос" Вакарчука - 5,87%.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Разумков заявил, что "Слуга народа" начинает готовиться к местным выборам.

Также мы рассказывали, что как "Слуга народа" готовится к единоличному правлению в стране.