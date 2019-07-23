Сергей Шнуров и Ксения Собчак обменялись оскорбительными стихами в Instagram
Российский музыкант Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак развернули стихотворный поединок в своих аккаунтах социальной сети Instagram.
Звезды обменялись "любезностями" в инстаграме и сочинили друг про друга стихи.
Изначально публичный вызов Шнуру бросила Собчак в ответ на обвинения Сергея в том, что все имеющиеся рифмы она придумывает не сама.
На прошлой неделе Шнуров заявил, что стихи для баттла с ним вместо Собчак писал режиссер Константин Богомолов, с которым она состоит в романтической связи.
Собчак в ответ едко прошлась по музыканту, заверив, что Богомолов никогда не писал ей стихов.
Лидер группировки "Ленинград" цинично ответил Ксении, назвав Собчак "затычкой в каждой …опе" и констатировал, что эта болезнь не лечится.
Ранее мы рассказывали про фото, где человек в избирательной кабинке без штанов. Откуда оно взялось?
Также мы отвечали на вопрос, почему развалилось скандальное дело Кевина Спейси.