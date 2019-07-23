Российский музыкант Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак развернули стихотворный поединок в своих аккаунтах социальной сети Instagram.

Звезды обменялись "любезностями" в инстаграме и сочинили друг про друга стихи.

Изначально публичный вызов Шнуру бросила Собчак в ответ на обвинения Сергея в том, что все имеющиеся рифмы она придумывает не сама.

На прошлой неделе Шнуров заявил, что стихи для баттла с ним вместо Собчак писал режиссер Константин Богомолов, с которым она состоит в романтической связи.

Собчак в ответ едко прошлась по музыканту, заверив, что Богомолов никогда не писал ей стихов.

Лидер группировки "Ленинград" цинично ответил Ксении, назвав Собчак "затычкой в каждой …опе" и констатировал, что эта болезнь не лечится.

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