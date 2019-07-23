Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон обула своего сына в дешевые кеды, сообщает Footwear News.

На благотворительные соревнования по поло, где участвовали его отец и дядя, мальчик приехал в зеленой рубашке-поло с оливковыми шортами с камуфляжным принтом и в темно-синих кедах без шнурков с белом носком.

Модники узнали модель The Trotters Hampton canvas Plum shoe.

Фото: footwearnews.com

Такие кеды продаются в интернет-магазине всего за $33.

Фото: trotters.co.uk/

22 июля наследнику британского престола исполнилось шесть лет. Праздник прошел в Кенсингтонском дворце.

Ранее появилось новое фото сына принца Гарри и Меган Маркл, которого лишили всех королевских титулов.

Мы писали, что на ВВС уволили популярного ведущего за твит о сыне принца Гарри и Меган Маркл с фото обезьяны.