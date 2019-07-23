Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что местные выборы в Украине состоятся все-таки в 2020 году, а партия уже будет готовиться к их проведению после подведения итогов парламентских выборов.

"Если мы говорим о местных выборах, то действительно к ним нужно готовиться, и политическая партия "Слуга народа" фактически сразу же после того, как заканчиваются парламентские выборы, будет готовиться к местным выборам. Я думаю, что все-таки выборы пройдут в 2020 году, но многое будет зависеть, в том числе, и от местных органов власти", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Разумков считает, что большая часть органов власти работает неэффективно, не соответствует тем вызовам, которые стоят перед государством, не обеспечивает жизнедеятельность граждан, неэффективно использует те ресурсы, которые у них есть, в том числе, благодаря реформе децентрализации.

"Точно так же, как существует определенная коррупционная составляющая. Мы прекрасно знаем об этой "новой" технологии, когда деньги размещаются на депозитах, у нас всё хорошо в городах, в ОТГ, у нас нет никаких проблем, а деньги почему-то размещаются в качестве депозитов. На мой взгляд, это прямые действия, которые могут быть связаны с коррупцией, потому что обычно, я буду называть вещи своими именами, это часто несет за собой "откат" за размещение депозитов в тех или иных банках, и этим должны заниматься правоохранительные органы", - отметил он.

Ранее сэр Днепра попросил Зеленского как можно скорее провести местные выборы.

Напомним, Зеленский намекнул на скорые местные выборы.