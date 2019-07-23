Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подчеркивает, что не может идти речь об амнистии для людей, которые замешаны в военных преступлениях на Донбассе.

Амнистия - составная часть Минских соглашений, согласно которым должны быть внесены изменения в украинское законодательство.

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, 22 июля, вечером.

Ранее мы сообщали, что у Зеленского заявили, что президент может объявить всеобщую мобилизацию и начать наступление на Донбассе.

Также стало известно, что Медведчук встречался с Путиным и рассказал ему о мирном плане на Донбассе.