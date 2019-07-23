Действующий народный депутат Украины (фракция Блока Петра Порошенко), самовыдвиженец Владимир Арешонков обходит кандидата от "Слуги народа" Вячеслава Сигачева и народного депутата (фракция "Народный фронт") Сергея Пашинского на округе №64 в Житомирской области.

Как сообщается на официальном сайте ЦИК, по результатам обработки 99,33% электронных протоколов Арешонков получает 27,63% голосов, Сигачев – 26,81% и Пашинский – 17,91%.

Напомним, в понедельник 22 июля Национальная полиция Украины направила вертолет Ми-8 со спецподразделением тактико-оперативного реагирования (ТОР) в город Коростень (Житомирская обл.) для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на окружной избирательной комиссии №64. Решение направить приданные силы полиции было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий в ОИК №64, которая расположена в Коростене.

Ранее мы писали, что нардеп Пашинский натравил полицию Коростеня на местную газету из-за критической публикации.