В Киеве на перекрестке улиц Тупикова и Голего двое водителей "нашли друг друга" на дороге. Как отмечает пресс-служба патрульной полиции Киева, оба они находились в нетрезвом состоянии.

"На перекрестке улиц Тупикова и Голего произошла необычная ДТП. Водитель автомобиля Toyota остановился на красный свет светофора, а когда включился зеленый - начал движение и совершил столкновение с автомобилем Chrysler, который остановился впереди и пытался совершить поворот налево. Необычным в этом ДТП является даже не то, что прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили у обоих участников ДТП явные признаки алкогольного опьянения, а причины почему они сели за руль", - говорится в сообщении.

В салоне автомобиля Toyota был один трезвый пассажир с удостоверением водителя, но за руль его не пустили товарищи. Пассажир рассказал, что сначала за рулем должен был ехать именно он, ведь они праздновали день рождения водителя автомобиля и он специально не пил, чтобы всех развести по домам. Когда же они собрались ехать домой - именинник сообщил, что сам всех развезет, потому что не боится ни патрульных, ни ответственности.

Водитель Chrysler считал, что алкоголь, который он употреблял еще вечером, уже вышел, ведь в интернете написано, что пиво выводится через несколько часов.

На обоих водителей патрульные составили протоколы.

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