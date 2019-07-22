Кандидат в народные депутаты Украины Богдан Дубневич поздравил с победой свою главную конкурентку в округе №118 Галину Васильченко от партии "Голос".

"Я никогда не пожалею о каждом потраченном часе пяти лет депутатства в родном Пустомыстовском районе и в части Лычаковского и Шевченковского районов Львова… Я не скрываю, что в большинстве работал как хозяйственник, потому что наведение порядка на округе считал своим приоритетом. Сегодня такой шанс выпал моему конкуренту и мне бы очень хотелось, чтобы все начатые дела получили завершение, особенно, чтобы образование, медицина, спорт, культура и дорожная инфраструктура и дальше уверенно развивались", - написал Дубневич на своей странице в соцсети facebook.

Фото: facebook.com/Dubnevych.Bogdan

Согласно данным ЦИК по результатам обработки 97,84% протоколов, на первом месте в округе кандидат от партии "Голос" Галина Васильченко. Она набирает 31,5% (27 570 голосов). Богдан Дубневич занимает второе место – 30,39% (26 595 голосов). Третьим идет защитник львовских "Карпат", кандидат от партии "Слуга народа" Артем Федецкий – 12,14% голосов.

Как сообщалось, сегодня лидер "Голоса" Святослав Вакарчук заявил, что у Васильченко пытаются украсть победу. Галина Васильченко – 36-летння заместитель директора по экономическим вопросам ЧП "Корбиз".

Кстати, самовидвиженец Ярослав Дубневич победил на выборах в Раду в Львовской области.

Известно, что Вятрович может не попасть в Раду по списку партии Порошенко.