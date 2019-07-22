Во время пожара в России на горнолыжном курорте "Холдоми" в Хабаровском крае погиб ребенок, еще трое детей с ожогами доставлены в больницу. Об этом сообщает МЧС по региону.

Пострадавшие дети находятся в реанимации. Российские СМИ пишут о четверых пострадавших и одном погибшем. Отмечается, что подростки получили ожоги 70% и находятся в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в детском палаточном лагере 22 июля. В момент ЧП в лагере находились 189 детей. Всего было 26 палаток, сгорели - 20, площадь пожара составила 240 квадратных метров.

В настоящее время все эвакуированные дети временно размещены в домике на базе отдыха. На месте ЧП работают сотрудники и выясняют причину трагедии.

Ранее "Страна" информировала, что двое украинцев погибли при пожаре траулера у берегов Африки.

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