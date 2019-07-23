Британского актера Мэтью Филипса укусил ядовитый паук, в результате чего ему может быть необходима ампутация, сообщают местные издания.

Филипс не заметил его, поскольку из-за диабета 2-го типа его нога потеряла чувствительность. Актер подозревает, что паук укусил его, когда он снял обувь в гостинице Лас-Вегаса или в самолете.

Филипса прооперировали и удалили омертвевшие ткани. Из-за поврежденных диабетом нервных окончаний ему не потребовалось обезболивание.

"Я мог бы встать на гвоздь и даже не почувствовать этого, — говорит он. — Они отрезали всю мертвую плоть и мертвые ткани, это было отталкивающее зрелище. Никогда не видел ничего отвратительнее".

Фото: metro.co.uk/

Предположительно, актера укусил коричневый паук-отшельник. Этот вид насекомого обитает на востоке Северной Америки.

Мэтью Филипс снимался в британской мыльной опере "Ферма Эммердейл", которая выходила на телеканале ITV с 1972 года, и других телевизионных сериалах.

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